محمد رؤوف حامد - حركية المعرفة فى الشارع السياسى العربى: 5/2 – الخصائص

2019/06/13 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_رؤوف_حامد بينما تتجدد التظاهرات الجماعية الوطنية على مستوى المواطن العادى فى كل من السودان والجزائر, كإمتداد لسياق التظاهرات المثيلة التى شهدتها بلدان عربية أخرى منذ سنوات, فيما أطلق عليه ثورات الربيع العربى, فإن إعتبارات عدة تستدعى الإجتهاد والوعى بشأن جوهر حركيات بزوغ هذه التظاهرات (سواء ما سبق منها أو مايجرى الآن), وكذلك نتائجها, ومستقبلياتها.فى هذا الخصوص تجدر الإشارة الى مايلى:1- أن هذه التظاهر......

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