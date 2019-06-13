علينا ان نعيش الآن.. وليس في التاريخ

2019/06/13 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالسلام علي السليم

غزل لن ينتهي او يتوقف غالباً التاريخ يأخذ مساحات شاسعة في خطاباتنا وسجالاتنا ومجالسنا ، نبحث عن النرجسية والانا والاعتزاز بالنفس وبالعشيرة ،

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