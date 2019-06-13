أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر استهداف المليشيا الحوثية مطار أبها

2019/06/13 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا....

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