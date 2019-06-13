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شاهد بالفيديو.. الكابتن حكيم شاكر يحتفل مع احد مشجعي الزوراء بالتقاط الصور على طريقته الخاصة


شاهد بالفيديو.. الكابتن حكيم شاكر يحتفل مع احد مشجعي الزوراء بالتقاط الصور على طريقته الخاصة
2019/06/13 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 9eYkPne0QCk

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