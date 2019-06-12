الوفد الأميركي يلتقي الأطراف السودانية ويدعو لمواصلة الحوار

2019/06/13 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان إن لقاءها مع وفد أميركي تناول ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، والتحقيق في فض الاعتصام في الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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