فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الفيحاء.. الأحد

2019/06/13 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الفيحاء، الأربعاء، أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية السعودية، ترغب في فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، بنظام القائ...

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