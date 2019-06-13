خالد بن سلمان: سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

2019/06/13 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أن المملكة العربية السعودية ستتصدى لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بكل وسائل ال...

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