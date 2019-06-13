تونس: استهداف مطار أبها خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية

2019/06/13 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبَّرت الجمهورية التونسية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي تعرَّض له مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإر...

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