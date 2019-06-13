2019/06/13 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي نفّذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي، وأسفر ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).