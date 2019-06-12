الإمارات وألمانيا تطالبان إيران بالكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر

2019/06/13 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات وألمانيا تطالبان إيران بالكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتربرلين - عبرت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك عن قلقهما من تصاعد التوتر في منطقة الخليج، وحثتا إيران على الكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر.وصدر البيان بعد زيارة رسمية لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا وعقب لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وذكر البيان أن الدولتين أكدتا “ضرورة توقف كل الأطراف في المنطقة عن أي أفعال تؤدي إلى تصاعد التوتر الحالي”.كما أكدتا أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن اليمن وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2451 ورقم 2452 والتزامهما بتحقيق هذه الغاية.وأعرب الجانبان عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

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