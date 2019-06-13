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خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي


خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي
2019/06/13 | 03:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 03:31.

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