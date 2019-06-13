2019/06/13 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 03:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس سنوات على فتوى الجهاد الكفائي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).