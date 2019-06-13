ذي قار تحمِّل الكهرباء مسؤولية ضعف التجهيز: أخلّت بوعودها

2019/06/13 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن وريوش، وزارة الكهرباء مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة وتلكؤ مشاريع الإنتاج والتوزيع .

وقال وريوش، في بيان، إن “وزارة الكهرباء تتحمل لوحدها مسؤولية تراجع تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة بعد أن أخلّت بوعودها التي طالما تحدثت عنها حول تحسين الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز”.

وأضاف أن “الوزارة سبق وأن وعدت المحافظة بإضافة 250 ميكا واط من المحطة الغازية، لكن ذلك لم يحدث نتيجة تأخر وصول المعدات عن طريق منفذ إبراهيم الخليل في إقليم كردستان العراق” .

وأشار الى أنه “يفترض بالوزارة أن تنتهي من إدخال محولات 132 كي في عدد من مدن المحافظة مطلع الشهر الجاري، لكنها أخفقت في ذلك وتسببت بآثار سلبية في عملية التجهيز المقررة”.

وبيّن وريوش أن “واقع تجهيز الكهرباء في المحافظة هو الأسوأ على الإطلاق مقارنة بباقي محافظات العراق في حجم تجهيز الكهرباء.”

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