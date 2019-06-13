2019/06/13 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء اليابان يدعو إيران "للقيام بدور بناء" في المنطقة دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إيران إلى القيام بـ"دور بناء" من أجل السلام في الشرق الأوسط، وذلك في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران.وقال آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني: "من الأساسي أن تؤدي إيران دورا بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط".ويقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة رسمية إلى إيران، من المتوقع أن يكون قد تطرق خلالها إلى تدهور العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، قد أعلن بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى.وتأتي تصريحات آبي، في اليوم الذي شهد فيه مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، هجوما إرهابيا من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والتي تزودها طهران بالأسلحة والصواريخ.ونددت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" بالهجوم الإرهابي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء اليابان يدعو إيران "للقيام بدور بناء" في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء اليابان يدعو إيران "للقيام بدور بناء" في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).