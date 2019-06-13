2019/06/13 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يصعّد التحدي ويعلن إتمام صفقة "إس 400" وموعد تسلمها في تحد شرس للولايات المتحدة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أروغان، أن بلاده اشترت بالفعل المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا، لافتا إلى أنها ستستلم الصواريخ الشهر المقبل.وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستستلم منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" من روسيا في يوليو المقبل، مؤكدا أن الصفقة اكتملت بالفعل بين الجانبين.وفي وقت سابق قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية في يوليو المقبل، أي بعد أقل من شهر.وقبل أيام، قال رئيس مجموعة "روستيك" الروسية، سيرغي تشيميزوف، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس-400.وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب إصرار أنقرة على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400" غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعد جزءا منه. من جانبها، حذرت واشنطن أنقرة مرارا، من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحالة تقع تحت قانون "كاتسا"، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.وخيرت الإدارة الأميركية أنقرة بين الصواريخ الروسية، أو الحصول على المقاتلات الأميركية من نوع "إف-35"، التي وقعت اتفاقا لشراء 100 منها.وقررت أميركا أيضا عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات "إف-35"، وهو الأمر الذي كانت الإدارة الأميركية تتوعد به منذ أشهر.

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