الفرفار العياشي - الشغل و الشرط الانساني : مقاربة فلسفية

2019/06/13 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي قديـم : " يهرب العامل من العمل هروبه من الطاعون " ماركس الشغل من المفاهيم الفلسفية الكثيرة التداول المرتبطة بالفاعلية الإنسانية، من المواضيع الأساسية في الحقل السوسيولوجي نظرا لراهنيته، ينظر إليه كجهد مبذول يتضمن الوعي والقصدية لتغيير الطبيعة على اعتبار أن الإنسان بواسطة الشغل يغير ذاته ويغير الطبيعة من أجل خلق ظروف أفضل للحياة، أمام هذه الأهمية تصبح مساءلة هذا المفهوم أمرا أساسيا باستحضار كل ......

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