بيريز: ريال مدريد لا يستسلم وسينتفض بحثًا عن الانتصارات

2019/06/13 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، بتعاقد ناديه مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وأكد بيريز أن يوفيتش يعد أحد أ...

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