مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي

2019/06/13 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم بمقذوف حوثي معادٍ، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّ...

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