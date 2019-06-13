2019/06/13 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qUiwoWBzH50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلث سعات الانترنت في العراق تهرب للخارج بما يقارب 40 لمدا .. ولكل لمدا ايراد شهري 1 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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