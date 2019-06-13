2019/06/13 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندسة لينة حسن - بغداد

مات الشوق بداخلي وانكسر ..ولم يبقَ للذكرى من اثر ..فما بال من كُنا لهم المسكن والمقر ..لم تعد خواطرهم تَتَذكر ،فقبل سنينْ كنتُ الهوا ،كنتُ النبض ،وكنتُ النظر ..والان ،حتى لم اعد أُذكر..فمالذي يجري يا ترى؟! أ فهكذا يُجزىحطام قلبي الذي اندثر !!؟ايا نفس لا تهوني، واسمعي ما على القلب حُفِر ..لستِ كباقِ الاشياء تنكسر..



وعند الزوايا تنطمر ، ولستِ ك وردة حقلٍ تباع بابخس الاثمان لِجبر قلبٍ بدمٍ بارد قد كُسِرَ كوني مطمأنة،ونامي قريرة العين وجاف المحجر ،فعندكِ ربٌّ لا يرضى بكل ماجرى عليكِ حتى على الحجر .

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