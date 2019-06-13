2019/06/13 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن السُّودان بين مليشيات المُتأسلمين والجَنْجَوِيْد ..!فيصل عوض حسنتَزَايَدَت انتهاكات المليشيات الإسْلَامَوِيَّة وتَنَوَّعَ إجرامهم وبلغ حدوداً غير مسبوقة، كمَجزَرتهم البشعة بقرية دليج/غربي مدينة الدَلَنْج، التي فاق ضحاياها الـ(100) مُواطن، وقبلها مَجْزَرة فَضَّ الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، أواخر شهر رمضان الفضيل وقَتلَ المئات واغتصاب العشرات من النساء في سُويعاتٍ معدودة، واست......

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