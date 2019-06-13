قلق دولي من قصف الحوثيين مطار أبها جنوبي السعودية

2019/06/13 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت دول ومنظمات دولية عدة بالقصف الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها، واعتبرت ذلك الهجوم يهدد الأمن والسلم بالمنطقة ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.

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