2019/06/13 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو، الأربعاء، إن عشرات لقوا حتفهم في هجوم واسع شنّه مسلحو جماعة «بوكو حرام» على مدينة بشمال البلاد.

وأضاف أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عشرات في هجوم لجماعة «بوكو حرام» شماليّ الكاميرون) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عشرات في هجوم لجماعة «بوكو حرام» شماليّ الكاميرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).