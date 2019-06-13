عقوبات امريكية جديدة متعلقة بإيران على شركة مقرها العراق وشخصين

2019/06/13 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، على شخصين وشركة مقرها العراق.

وبحسب إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.

وبعد تأجيل دام أسبوعين، قامت وزارة الخزانة الأميركية، ايضا الجمعة الماضي بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وطالت العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة “الخليج الفارسي للبتروكيماويات” موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50% من صادرات إيران للبتروكيماويات.

وقال وزير الخزانة ستيفين مانوشين في بيان وزارته عن العقوبات: “باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري.



هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري”.

فيما ردت إيران، السبت، بالقول إن العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات “فارغاً”.

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