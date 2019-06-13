من التجاهل للاهتمام.. هكذا تغيّر موقف واشنطن من أزمة السودان

2019/06/13 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الباحث بمعهد “بروكنينجز” دانيال بيمان أن الثورة في السودان خلقت بعض الآمال في إنهاء “نظام حكم وحشي سيطر لأكثر من ثلاثين

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