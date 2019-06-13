إيران غير قادرة على تكاليف الحرب وعاجزة عن تحمل العقوبات

2019/06/13 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء زيارة إلى إيران يأمل خلالها العمل على خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة، لكن المؤشرات

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