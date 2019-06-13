فرنسا تفوز على النرويج وتقترب من الدور الثاني بمونديال السيدات

2019/06/13 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع المنتخب الفرنسي لكرة القدم خطوة جديدة ومهمة نحو التأهّل للدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للسيدات، والتي تستضيفها بلاده حاليًا، بفو...

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