رئيس وزراء اليابان من طهران: لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط

2019/06/13 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الأربعاء، إنه يمكن تقليل حدة التوتر في المنطقة، وتقليل زعزعة استقرارها، مؤكدًا أن طوكيو لا تريد حربًا جديدة في المنطقة.وأضاف آبي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة الإيرانية طهران، أن طوكيو ستحول دون وقوع حرب بالمنطقة.بدوره، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تتطلع إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015، مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.وأضاف أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها سترد على أي عدوان ضدها.وأكد روحاني أن إيران تتطلع إلى تعاون مستقبلي مع طوكيو في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتاً إلى أنه يتفق مع اليابان في معارضة التسيلح النووي.ورحب الرئيس الإيراني بقرار اليابان حل مشاكل شراء النفـــط الإيراني والمشاكل المالية.ويزور آبي إيران وسط تصاعد في حدة الخلافات بشأن برنامجها النووي، ليبحث مع القادة الإيرانيين، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، التوتر الحالي بين طهران وواشنطن.

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