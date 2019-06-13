العراق وعُمان يتشاركان هموم «تخفيف الأزمة» في المنطقة

2019/06/13 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأعلن وزير الخارجية أن سلطنة عُمان تشارك العراق محاولات تخفيف الازمة الإيرانية الأميركية والدفع بهما لمفاوضات مشتركة، فيما أشار إلى الاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم سياسية للتعاون والتنسيق مع السلطنة، بينما اشار نظيره العماني الى طرح خطة للتعاون المشترك داخل الجامعة العربية وخارجها لتخفيف حدة التوترات في المنطقة.وبحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع نظيره العُمانيَّ يوسف بن علوي فور وصوله الى بغداد في زيارة رسمية تطوير مُستويات التعاون بين بغداد ومسقط وتعزيز العلاقات الثنائيَّة فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك.وأكّد الحكيم، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، تطلـُّع بغداد لتعزيز التعاون في مُختلِف المجالات والتنسيق مع عُمان لما فيه خير ومصلحة الشعبين. وفي الشأنين العربيّ والإقليميّ، بحث الجانبان تطوُّرات الأوضاع في المنطقة، وسُبُل دعم جُهُود مُواجَهة الإرهاب وتعزيز آليَّات العمل العربيِّ المُشترَك لمُواجَهة التحدِّيات التي تتعرَّض لها المنطقة.وأكدت الخارجية العراقية «توافقت رؤى الجانبين حول أهمية الاضطلاع بحلول سياسية للأزمات الراهنة لتحقيق السلام وبسط الأمن».وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العماني بن علوي، اشار الحكيم الى قرب توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي. وقال إنه تم خلال مباحثاته مع بن علوي طرح خطة للتعاون المشترك داخل الجامعة العربية وخارجها ضمن التعاون العربي المشترك لتخفيف حدة التوترات في المنطقة.واضاف الحكيم انه بحث مع بن علوي تطورات الاوضاع في سوريا وفلسطين والمنطقة بشكل عام.واشار الى ان عمان لها تاريخ في التهيئة للاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي وهي تشارك العراق في محاولات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة والجلوس على طاولة مباحثات مشتركة. ومن جهته، اوضح بن علوي انه بحث مع الحكيم العلاقات الثنائية والعديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين اللذين قال انهما يسعيان الى توطيد علاقاتهما لأعلى المستويات. واوضح الوزير العماني ان العراق والسلطنة سيطرحان القضايا التي نالت تفاهمات مشتركة خلال المباحثات داخل الجامعة العربية لمناقشتها.واضاف ان العراق وعمان يرتبطان بعلاقات تعاون تاريخية تشكل منهما قوة سلام في المنطقة، وقال «نشعر بالثقة لعودة العراق الى دوره الطبيعي في المنطقة والعالم».ووصل الوزير العماني الى بغداد لاعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد وبحث الجهود العراقية العمانية لتخفيف التوتر في الازمة الأميركية الإيرانية وتأثيراتها الخطيرة على دول المنطقة.بدوره، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «صالح استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له».وأكد صالح خلال اللقاء، أن «العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة».وأضاف ان «استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة»، مشدداً على ان «بغداد ومسقط يمكن ان تلعبا دوراً مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية».ورحب رئيس الجمهورية، بـ «قرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق»، معتبراً انها «خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين».وكانت وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان رسمي في 13 من الشهر الماضي إنها قررت بعد تعيين سفيرين للعراق وعمان في بغداد ومسقط إعادة فتح سفارتها في العراق «انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين البلدين».وأشارت إلى أن إعادة افتتاح السفارة ستسهم من دون أدنى شك في تطوير العلاقات بين الطرفين في شتى المجالات.وجاء الإعلان العماني بعد يومين من كشف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي يعرب فيها عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها، معتبرًا ذلك «خطوة تعبّر عن حرص الأشقاء في سلطنة عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين».وأشار الحكيم إلى أن العراق يرى في هذه الخطوة «تعبيرًا عن حرص الأشقاء في عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي».وأضاف أن العراق يعتقد أيضًا «أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي ويساهم في تعزيز العمل المشترك». وكانت عمان أغلقت سفارتها في بغداد بعد غزو النظام السابق للكويت في أغسطس عام 1990.

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