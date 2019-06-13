حكومة البصرة المحلية ترسل الرحلة العلاجية الرابعة إلى تركيا

2019/06/13 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأرسلت الحكومة المحليّة لمحافظة البصرة، امس الأربعاء، الرحلة العلاجيّة الرابعة، ضمن مشروع علاج المرضى خارج العراق للحالات المرضيّة المستعصية.وأوضَح رئيس لجنة علاج المرضى مصعب مهيوب قاسم لإعلام ديوان محافظة البصرة، إنهُ “انطلقت اليوم الوجبة الرابعة لعلاج (أمراض القلب وزراعة الكبد والنخاع والجراحة المعقدة) إلى الجمهوريّة التركيّة، بعد إن أكملت اللجنة ملفات 18 مريضاً، ضمن برنامج علاج الحالات المرضيّة المستعصية خارج العراق، والمدعوم من الحكومة المحليّة لمحافظة البصرة”.يذكر إن الرحلة العلاجيّة الثالثة والخاصة بأمراض القلب والجراحة العامة انطلقت يوم الأحد الماضي إلى الجمهوريّة التركيّة، بواقع 10 مرضى.

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