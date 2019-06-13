القبض على جيش الكتروني تابع لسياسي عراقي

2019/06/13 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، فجر الخميس، بأن الأجهزة الأمنية العراقية اكتشفت ما وصفه بـ”اكبر ميليشيا الكترونية في العراق” مرتبطة بسياسي بارز ودولة مجاورة، وأن أفراد المجموعة الآن في قبضة جهة أمنية عراقية.وأخبر المصدر “ناس” مشترطاً اخفاء هويته، أن “نحو 20 من عناصر هذه المنظومة تم اعتقالهم فعلياً وقدموا اعترافات مفصلة.حول نشاطاتهم التي وصفها بـ”المزعزعة...

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