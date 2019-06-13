2019/06/13 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، مؤكدًا أنه سيجري محادثات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق مع الصين) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).