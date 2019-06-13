2019/06/13 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا ما بحثه بارزاني والسبهان اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط، ثامر السبهان.وأعرب السبهان عن سعادته لزيارته إقليم كردستان، ومشاركته في مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم، متمنياً له الموفقية والنجاح في مهامه.من جانبه، قدم بارزاني شكره لوزير الدولة السعودي، لمشاركته في مراسم أدائه اليمين القانونية، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط بين إقليم كردستان والسعودية.وتباحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والسعودية وفي كافة المجالات بما يصب في مصلحة الجانبين.

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