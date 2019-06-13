قائد المارينز بعد عودته من العراق يحذر:داعش الارهابي في افغانستان قوي وسيضربنا ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجنرال ماركن ماكنزي من مشاة البحرية في قاعدة رامشتاين الجوية ، ألمانيا الاربعاء إن داعش سيكون تحت ضغط شديد لتنفيذ هجوم على الوطن الأمريكي لأنه يتعرض لضغوط عسكرية قوية.وإنه في أفغانستان يمثل تهديدًا “مثيرًا للقلق” للولايات المتحدة ، ولم تقل الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب عن طموحاتها المتطرفة.وقال ماكنزي: “لدى داعش في أفغانستان...

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