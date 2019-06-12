2019/06/13 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقاً.ودونالد بوث، دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الإفريقية حيث كان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تنضم لمساعي إنقاذ المحادثات في السودان) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تنضم لمساعي إنقاذ المحادثات في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).