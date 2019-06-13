أردوغان: اشترينا صواريخ أس 400 وانتهى الأمر

2019/06/13 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حسمت موضوع صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية الصنع "أس 400"، وإنها ستتسلمها الشهر المقبل.

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