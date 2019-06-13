2019/06/13 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت ليل الأربعاء/ الخميس، اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية.

ولم تتضح أسباب اعتقال غ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال علي غديري المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الجزائرية) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال علي غديري المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الجزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).