2019/06/13 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي لابن علوي: الدور العماني يتطابق مع العراق في نزع فتيل أزمة المنطقة استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وبحثا العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول، إضافة الى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعرب عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه عن ترحيبه بالوزير العماني وبتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية في بغداد الذي سيسهم في زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأثنى رئيس مجلس الوزراء "على الدور العماني في المنطقة الذي يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي ودعم جهود الأمن والإستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب" مشيرا الى ان "الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا الى مختلف الدول الصديقة وتواصل جهودها في هذا الإتجاه".من جهته قال وزير الخارجية العماني ان "للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا وننظر لمواقف العراق والدور الايجابي والمتوازن للحكومة العراقية بإحترام وتقدير، معربا عن ارتياحه لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، ومايحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في إبعاد التوتر عن المنطقة وايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لابن علوي: الدور العماني يتطابق مع العراق في نزع فتيل أزمة المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لابن علوي: الدور العماني يتطابق مع العراق في نزع فتيل أزمة المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).