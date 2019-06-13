2019/06/13 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط: محاربة المخدرات تحتاج لقوة أشبه بمكافحة الارهاب دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، الى تشكيل قوة أمنية مختصة بمحاربة الارهاب.وذكر المياحي ان "موضوع تنامي تعاطي المخدرات في واسط بعد ان كانت ممراً لدخول هذه المواد وهناك ازدياد واضح بنسبة تعاطي المخدرات وأصبحت تجارة".وأضاف ان "القضية تحتاج الى معالجة حكومية مركزية وهناك مافيات وبعضها نافذة تحتاج الى جهاز أشبه بجهاز مكافحة الإرهاب لاستئصال هذا الخطر الشبيه بخطر الإرهاب".وكان محافظ واسط محمد المياحي أعلن عن اكتشاف مزرعة صغيرة في مركز قضاء الكوت يشتبه فيها لزراعة المخدرات وتم ارسال نموذج منها للفحص المختبري".وأضاف المياحي انه "ونتيجة لتلك التداعيات، قررنا إحالة مدير مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق وفق قانون المحافظات الذي أعطى صلاحية للمحافظة في التفتيش والتحقيق على الاجهزة الامنية" داعياً "رئيس الوزراء لتشكيل خلية ازمة وطنية تجاه هذا الارهاب الانساني الذي يهدد الشباب وعوائلهم".

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