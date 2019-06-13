ديلي ميل البريطانية تسلط الضوء على ازدياد الانتحار بين صفوف الامريكان المشاركين بغزو العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على ما يعانيه الجنود الامريكان المشاركون بغزو العراق في تقرير بث قبل قليل زترجمته صحيفة العراق وقالت وضع روجر كينج ، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق من لونغ آيلاند ، صراعاته الجسدية والنفسية لأنه يساعد قدامى المحاربين الآخرين على التكيف مع الحياة المدنية كان روجر كينغ في...

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