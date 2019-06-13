2019/06/13 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 42eY-_lDgsk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الكهرباء يهاجم الطبقة السياسية حيث وصفها بالفاشلة ويتهمها بالتبعية لدول الخارج) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الكهرباء يهاجم الطبقة السياسية حيث وصفها بالفاشلة ويتهمها بالتبعية لدول الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).