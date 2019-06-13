2019/06/13 | 07:36

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انطلاق أعمال معرض العراق للطيران بنسخته السابعة في مطار بغداد الدولي

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تاريخ النشر

13/06/2019 07:35 AM

المشرق- خاص:وسط حضور رسمي وحكومي وبرلماني وممثل عن رئيس الوزراء وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي وممثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية في البلاد وممثلي المنظمات الدولية للطيران المدني، انطلقت أعمال معرض العراق للطيران بنسخته السابعة في مطار بغداد الدولي الذي تنظمه سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاون مع شركة العدل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الاماراتية.



وقال مدير عام سلطة الطيران المدني السيد علي خليل ابراهيم خلال كلمته الافتتاحية للمعرض "أن انطلاقة معرض طيران العراق بدورته السابعة يعد الخطوة الاولى لصناعة الطيران في العراق، من خلال باكورة عمل وجهد متواصل من قبل المعنيين والمختصين بهدف تواجد أشخاص دوليين رائدين في مجال الطيران من منظمات الطيران المدنية الدولية والعديد من الزملاء في منطقة الشرق الاوسط ومن مختلف دول العالم، وأكد: بأن الطيران اليوم هو صناعة تسهم في رفع مستويات الدخل للبلد وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين والعمل على تطويره والتي هي صناعة متكاملة من المطار الى شركات الطيران الى الخدمات التي تقدم للمسافرين، اضافة الى تطوير اقتصادياتها ومناهجها وإجراءاتها وسيكون هذا المعرض فرصة متاحة امام الجميع من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والجهات الدولية التي تشارك في هذا المعرض، وتضمن المعرض عرضا تفصيليا لمدراء المطارات المحلية العراقية تم خلاله استعراض ابرز الخطط والمشاريع التي من شانها فتح آفاق اقتصادية للمؤسسات الوطنية بهدف تطوير أعمالها من خلال الدخول ببرامج مع هيئات وشركات دولية..



ولمزيد من المعلومات التواصل مع العلاقات العامة والإعلام في سلطة الطيران المدني العراقي عبر مواقعها وصفحاتها الرسمية.

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