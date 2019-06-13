2019/06/13 | 07:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المشرق – قسم الاخبار:أعربتْ مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن تحفظها على مقترح فرنسي بإنشاء محكمة دولية مختصة بجرائم تنظيم داعش، معتبرة ذلك عملية مكلفة على بغداد.
وقالت المفوضية: إن مثل هذه المقترحات تحتم على العراق الطلب من مجلس الأمن تشكيل محاكم كهذه، أو أن يتحرك مجلس الأمن بإصدار قرار تشكيل المحكمة ويكون ملزماً للعراق، مشيرةً الى: ان هذا سيفضي إلى تكاليف مالية كبيرة على الدولة العراقية، لأن تكاليف المحاكم الدولية باهظة جداً وقد تستمر لسنوات طويلة، وأضافت: ان الحل الأمثل هو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ويتم تسميتها بالجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً الى: ان هذه الجرائم كنصوص غير موجودة في القانون العراقي، لذلك يتطلب تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية لكي تشمل جرائم ما بعد 2003.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: إنشاء محكمة خاصة بجرائـــم داعش في العراق عملية باهظة) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المفوضية: إن مثل هذه المقترحات تحتم على العراق الطلب من مجلس الأمن تشكيل محاكم كهذه، أو أن يتحرك مجلس الأمن بإصدار قرار تشكيل المحكمة ويكون ملزماً للعراق، مشيرةً الى: ان هذا سيفضي إلى تكاليف مالية كبيرة على الدولة العراقية، لأن تكاليف المحاكم الدولية باهظة جداً وقد تستمر لسنوات طويلة، وأضافت: ان الحل الأمثل هو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ويتم تسميتها بالجرائم الدولية، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً الى: ان هذه الجرائم كنصوص غير موجودة في القانون العراقي، لذلك يتطلب تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية لكي تشمل جرائم ما بعد 2003.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: إنشاء محكمة خاصة بجرائـــم داعش في العراق عملية باهظة) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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