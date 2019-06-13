المدير الإقليمي لليونيسيف يشيد بالدعم السعودي «السخيّ» للمشروعات الإنمائية في المنطقة

2019/06/13 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك المدير الإقليمي لمنظمة...

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