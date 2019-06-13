أسعار النفط تسجّل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر

2019/06/13 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت أسعار النفط هبوطًا بنسبة 4%، أمس الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها للتسوية في حوالي خمسة أشهر مع تضررها من زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية وت...

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