2019/06/13 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي في تعاملات، أمس الأربعاء بالسوق الأمريكية، مع تزايد المخاوف من تصاعد حدة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).