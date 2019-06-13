رحلة أول رائد فضاء إماراتي تنطلق في أيلول

2019/06/13 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات أن أول رائد فضاء إماراتي سينطلق في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في 25

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