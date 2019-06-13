على ربيع يتسبب في وقف عروض (مسرح مصر) !!

2019/06/13 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم "الموجز" من مصادره الخاصة أن الفنان علي ربيع "نجم مسرح مصر" اعتذر عن استكمال

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