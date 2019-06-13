مدارات حرة :إدارة مشتركة لكركوك

2019/06/13 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انا من مدينة كركوك وعشت فيها قرابة سبع سنوات كاملة واكملت فيها سنوات دراستي الابتدائية

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