جمهوريون بالكونجرس الأمريكي يعارضون مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

2019/06/13 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارض أعضاء جمهوريون بالكونجرس الأمريكي خطط الرئيس دونالد ترامب بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إن من “المؤسف” أن تستخدم الإدارة إعلانا

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