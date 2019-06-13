ترامب يتعهد بنشر ألف جندي أمريكي في بولندا

2019/06/13 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره البولندي أندريه دودا بنشر ألف جندي أمريكي في بلاده في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب

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